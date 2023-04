Zablokowana zakopianka. Rozsypał się ładunek z ciężarówki po zderzenie pojazdów osobowych Barbara Ciryt

Do nietypowego zdarzenia doszło na zakopiance w Mogilanach we wtorek 4 kwietnia. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia gwałtownie hamował samochód ciężarowy, w którym doszło do przemieszczenia się ładunku.