Żabouciszacz i żabi rechot

Adam Mickiewicz uwiecznił żabie chóry prawie trzy wieki temu na położonej tuż obok Podlasia Litwie. Mistrz nie wspomniał, gdyż była to wówczas rzecz oczywista. Owe bogactwo wszelakiej gadziny, jaka zamieszkiwała dworskie stawy, łąki i leśne ostępy.

Szlacheckie dwory przez całe lato zatrudniały specjalnego pracownika, który nocami chadzał brzegiem sadzawki i żaby na wszelkie sposoby płoszył. Rzecz w tym, iż nasze żaby grają tak samo pięknie, co głośno. Proszę uruchomić wyobraźnię: upalna majowa noc, powietrze gęste od ciepłej wilgoci, otwarte na oścież okna. I rosnący, monotonny rechot. Człek oka nie zmruży.

Jeśli nawet zwlecze się z łoża i kamieniem rzuci, gadziny milkną na moment. Potem znowu narastający hałas. I tak do świtu. Żabouciszacz był osobą potrzebną i pracującą w pocie czoła przez całą noc. To już historia. Przez trzy wieki cywilizacja całkowicie zmieniła urokliwe zakątki opisane przez Mickiewicza. Bagna schną w oczach. Chemizacja truje płazy. Co przeżyje rozjadą samochody. Worki spali kolejni najeźdźcy. Śródpolne oczka wodne, charakterystyczny element Podlasia zasypano śmieciami. Aż się prosi by zanucić słowami współczesnej poetki: ale to już było, i nie wróci więcej…