Zaczęło się grodzenie terenu skansenu w Branicach. Pierwsze prace w miejscu, które mieliśmy zwiedzać już w 2023 roku

Leszek Grabowski, od lat orędownik powstania krakowskiego skansenu, społecznik, od 2020 r. również członek rady konsultacyjnej ds. Parku Edukacyjnego "Branice" przy prezydencie miasta, sceptycznie podchodzi do informacji o rozpoczęciu prac w terenie, przy tworzeniu skansenu. Przypomnijmy, że decyzja o tym, iż KNHP zajmie się stworzeniem skansenu, zapadła w 2019 r., wtedy też zaczęły się działania przygotowawcze.

- Jestem sceptyczny. Nie wiadomo, co stanie się po wyborach - idea skansenu może upaść. Po wyborach nowa ekipa rządząca może stwierdzić, że skoro do tej pory, po czterech latach, nie ma żadnych namacalnych dowodów tej działalności, to oni uważają, że skansen jest zbędny, niepotrzebny. Gdyby tam już coś stało, istniało fizycznie, na ogrodzonym terenie, to by był jakiś argument za tym, żeby kontynuować. Ale jak się dopiero zaczyna ogradzać teren... - mówi nam Leszek Grabowski. - A do tego - jak można się brać za przenoszenie obiektów, skoro nie ma żadnej bazy?! Przecież gdzieś trzeba złożyć te elementy, przygotować teren, musi być jakieś zadaszenie - pod chmurką się tego nie położy. Powinna powstać hala, gdzie się te elementy poskłada, zakonserwuje. Na razie nie ma nic. Dopóki nie ma bazy, w której można by rzetelnie i zgodnie ze sztuką zabezpieczać i rekonstruować - to co tu mówić o przenoszeniu obiektów - dodaje.