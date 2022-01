Zaczęły się zajęcze gody, czyli parkoty

Zając to dziecko wschodnich stepów. Wytrzyma siarczyste mrozy. Przeżyje największe opady śniegu. Natomiast taka pogoda jaką obecnie obserwujemy, jest dla niego zabójcza. Kolejne odwilże i nawroty chłodu sprawiają, iż zwierzak zaczyna chorować. I zdychać. To zupełnie inna historia, na razie wrócę do godów.

Panowie spotykają się w nocy na łące i rozpoczynają wściekłe harce. Skaczą sobie do oczu i wymierzają mocne uderzenia tylnymi łapami. Po pysku. Po głowie. Po tułowiu. Po celnym trafieniu w eter ulatuje żałosne kwilenie przypominające do złudzenia krzyk dziecka.

Rankiem ubitą ziemię zaścielają kępki wydartej sierści i krople krwi. Paskudnie wyglądający pojedynek czy może bardziej chuligańska ustawka, ma głęboki sens biologiczny. Najmocniejszy, najsilniejszy samiec dostanie w nagrodę samicę i przekaże swoje geny potomstwu.

Zające nie są czułymi kochankami i ojcami. Przy najmniejszym sprzeciwie oblubienica natychmiast obrywa solidne cięgi. Za takie fanaberie w myśliwskiej gwarze samiec szarak zyskał trafne przezwisko gacha. Tym bardziej celne, że rankiem brutalne małżeństwo uważane jest za niebyłe, a ciężar opieki nad owocami brutalnej schadzki spada na barki samicy. A gach jak to gach. Znika we mgle i szuka następnej okazji.