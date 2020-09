Żaglówek na Zalewie Dobczyckim jak nie było tak nie ma. Samorządowcy i społecznicy nie składają nadziei, że będą

Podstawowymi funkcjami Zbiornika są: zabezpieczenie wody pitnej dla Krakowa i okolic oraz ochrona przeciwpowodziowa. Właśnie dlatego, że jest on kluczowym rezerwuarem wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej na całym terenie ochrony pośredniej zabrania się kąpieli, uprawiania sportów wodnych i wędkowania. Tak sanowi rozporządzenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej. Zmian na razie nie przewiduje się, z wyjątkiem tej o której informują nas Wody Polskie, a mianowicie, że dla wędkarzy ma zostać udostępniony 4- kilometrowy odcinek rzeki Raby (część obwodu rybackiego zbiornika Dobczyce) do uprawiania amatorskiego połowu ryb na zasadach określonych przez dyrektora RZGW w Krakowie.

Dużo mówiono o tym co już się udało, czyli o uruchomieniu przez MPWiK rejsów edukacyjnych po Zalewie (w ubiegłym roku wzięło w nich udział ponad 6000 osób, w tym z powodu pandemii nie odbywają się) i o tym co ma szansę się udać, czyli budowie ścieżek rowerowych w jego otoczeniu. Wszyscy byli zgodni, że zarówno kontynuacji rejsów (kiedy tylko będzie możliwa) i budowie ścieżek należy z całych sił kibicować, ale jak zauważył burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, oczekiwania społeczne są większe.

To, że mieszkańcy chcieliby korzystać ze Zbiornika i widzieć nad nim turystów potwierdziła Justyna Czarniak ze Stowarzyszenia Droginia dla pokoleń. Właśnie ta miejscowość zapłaciła najwyższą cenę za budowę zbiornika, bo znaczna jej część znalazła się pod wodą, a mieszkańcy, którzy mieli tam swoje domy musieli je opuścić. Dziś chcieliby, aby nie był tylko niedostępnym akwenem, ale aby stał się jedną z atrakcji turystycznych powiatu, choć liczą się z tym, że ceną jaką przyjdzie za to zapłacić może okazać się cisza i spokój.