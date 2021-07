Zagrali w filmie o Wikarym Świata. Tak powstawał fabularyzowany dokument o ks. Karolu Wojtyle [ZDJĘCIA]

- To była dla mnie przygoda – mówi Bernadetta Stalmach-Król, w filmie „Ks. Karol Wojtyła – wikary z Niegowici” grająca gosposię, której kury-uciekinierki łapał na stacji w Kłaju przyszły święty.

Ta scena sprawiła chyba najwięcej kłopotów, bo kury... uciekły naprawdę i pochowały się pod stojącymi na bocznicy wagonami.

- Do dziś brzmi mi w uszach dramatyczny okrzyk reżysera: Karol, łap je! Łap je! I w stronę kamerzystów: kręćcie szybko, kręćcie! Zanosiło się na to, że dubla nie będzie ze względu na brak głównych bohaterek, ale udało się je w końcu przywołać do porządku. Inna rzecz, że po powrocie do domu wszystkie ze stresu straciły pióra… - wspomina filmowa gospodyni.