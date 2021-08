Zakaz handlu w niedziele to fikcja. W Krakowie rodzinne sklepiki padają masowo, a placówki potężnych obcych sieci mają rekordowe zyski

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Tylko w tę niedzielę w sąsiedztwie sklepu Beaty i Marka Kociołków naprzeciwko synagogi Tempel na krakowskim Kazimierzu otwarte były placówki trzech zagranicznych gigantów: Żabka (ta sieć franczyzowa należy do wielkiego amerykańskiego funduszu inwestycyjnego CVC Capital Partners; ma już 7103 sklepy prowadzone przez ponad 5700 franczyzobiorców), Carrefour (potężna francuska sieć hiper i supermarketów ma już w Polsce ponad 900 sklepów, w tym coraz więcej typu convenience - formatu Żabek) oraz Biedronka (portugalska sieć, z 3100 placówek w 1100 miejscowościach w Polsce, jest u nas absolutnym liderem w handlu detalicznym; co czwarta złotówka wydawana przez Polaków na zakupy trafia do kas Biedronek).

Trzeba do tego dodać jeszcze sklepy dużych lokalnych kupców, którzy dogadali się z firmami kurierskimi na odbiór przesyłek w niedziele. Efekt? Kiedy (początkowo) zakaz handlu w niedziele dla wielkich sieci naprawdę działał, sklep Kociołków miewał w święta utarg powyżej 4 tys. zł (2,5 tys. zł to próg opłacalności). Tymczasem w ostatnim czasie bywało, że nie przekraczał 200 zł…