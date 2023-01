Zakazany owoc. Halit nie docenia sukcesu Zehry. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" [odc. 150-152] 30.01.23

Zakazany owoc odc. 150. Streszczenie

Prawnik Halita, Metin, rzuca cień podejrzeń na Kayę. Sahika uparcie przekonuje Halita, że Yildiz robi mu wodę z mózgu. Kaya zaprasza Leylę na przyjęcie prawników, gdzie dochodzi do zgrzytu. Ender namawia Yildiz, by udawała poród i w ten sposób zmusiła Sahikę do nerwowych posunięć.