Zakazany owoc odc. 102. Awantura w klubie. Streszczenie odcinka [22.11.22]

Zakazany owoc odc. 102. Streszczenie

Alihan próbuje wyperswadować Dundarowi ślub z Zeynep. Lila oznajmia Emirowi, że rodzice chcą go poznać. Yildiz namawia Halita na wyprawę do klubu, gdzie dochodzi do awantury. Ender znów proponuje Kemalowi współpracę. Alihan dowiaduje się prawdy o swej matce.