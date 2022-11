Zakazany owoc odc. 105. Zerrin oddaje swoje akcje w firmie. Streszczenie odcinka [25.11.22] redakcja

Miedzy Halitem a Zerrin dochodzi do przykrej wymiany zdań. O co się pokłócą? Tymczasem Zeynep idzie do restauracji. Z kim się tam spotka? Już teraz przeczytaj streszczenie 105. odcinka Zakazanego owocu!