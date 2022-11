Zakazany owoc odc. 107. Kemal chce zacząć nowe życie. Streszczenie odcinka [05.12.22]

Zakazany owoc odc. 107. Streszczenie

Erim chce wyjechać z Londynu i wrócić do domu. Alihan spotyka dawną przyjaciółkę, Elif. Kemal namawia Zehrę, by zaczęła z nim nowe życie. Alihan oznajmia Zeynep, że wyjeżdża do Ameryki.