Zakazany owoc odc. 112. Zeynep ucieka sprzed ołtarza. Streszczenie odcinka [12.12.22]

Zakazany owoc odc. 112. Streszczenie

Zakończyły się przygotowania do ślubu, lecz w pewnej chwili Zeynep znika. Yildiz przekonuje matkę, że musi powiedzieć jej o ojcu. Zeynep jedzie taksówką na lotnisko. Alihan nie wchodzi do samolotu. Spotykają się i snują plany na szczęśliwe życie. Kaya zachodzi w głowę, dlaczego Ender nie chce, by przyjaźnił się z Erimem.