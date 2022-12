Zakazany owoc odc. 114. Dundar porywa Zeynep. Streszczenie odcinka [14.12.22]

Zakazany owoc odc. 114. Streszczenie

Mustafa znowu nachodzi Asuman i domaga się pieniędzy. Ender i Kaya nadal drą koty. Alihan mówi Zeynep, że znalazł nowy dom. Ojciec Dundara Yasar odwiedza Halita i przy okazji wygarnia Zeynep, co o niej myśli. Znajoma z pracy Kayi, Tulin, zwierza mu się, że podejrzewała, że to on jest ojcem Erima. Dundar porywa Zeynep i zawozi do domu nad morzem.