Zakazany owoc odc. 122. Pozbycie się dziecka. Streszczenie odcinka [27.12.22]

Zakazany owoc odc. 122. Streszczenie

Mustafa dociera do Ender i proponuje jej "cenne" informacje, ta jednak odsyła go z niczym. Ender wyznaje Canerowi, że swego pierwszego syna oddała do adopcji. Yildiz plotkuje o Ender w firmie, co wywołuje gniew Halita. Zerrin zamieszkuje z Alihanem i Zeynep.