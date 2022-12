Zakazany owoc odc. 127. Halit żąda rozwodu. Streszczenie odcinka [03.01.23]

Zakazany owoc odc. 127. Streszczenie

Asuman i Zeynep w końcu się godzą i wszystko sobie wybaczają. Erim po wyjściu ze szpitala chce być z matką i prosi Halita, by do nich dołączył. Zeynep dowiaduje się, że Hazal była dziewczyną Alihana. Dochodzi do spięcia. Halit oznajmia Yildiz, że przenosi się do syna. Dodaje, że chce rozwodu.