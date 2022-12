Zakazany owoc odc. 128. Wyprowadzka i nowa praca. Streszczenie odcinka [04.01.23]

Zakazany owoc odc. 128. Streszczenie

Skoro Halit przenosi się do Ender, Zehra i Lila jadą do Zerrin. Yildiz zostaje sama w domu. Yigit dostaje pracę w holdingu. Alihan i Zeynep próbują odwieść Halita od pomysłu z rozwodem. Yildiz w końcu przychodzi do Halita i wyjawia, że Ender dała jej ojcu pieniądze, więc to również ona jest odpowiedzialna za postrzelenie Erima.