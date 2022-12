Zakazany owoc odc. 129. Próba ratowania małżeństwa. Streszczenie odcinka [05.01.23]

Zakazany owoc odc. 129. Streszczenie

Yigit prosi Tulin, by dała mu zlecenie pracy kelnera na przyjęciu u Ender. Halit wypytuje Ender, czy dała pieniądze Mustafie. Yildiz postanawia ratować małżeństwo i zamierza przerwać spotkanie u Ender. Alihan i Zeynep sprzeczają się co do Elif, lecz w końcu dochodzą do porozumienia.