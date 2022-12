Zakazany owoc odc. 130. ildiz powoduje wypadek. Streszczenie odcinka [09.01.23]

Zakazany owoc odc. 130. Streszczenie

Yildiz chce złamać sobie nogę, by Halit do niej wrócił. Kaya prosi Tuli, by dowiedziała się czegoś więcej o Yigicie. Alihan podejrzewa, że Yildiz sfingowała wypadek. Yildiz szantażuje Zehrę mówiąc, że wie o jej związku z Canerem. Kaya oznajmia Ender, że nie będzie dłużej czekał, aż ona się zdecyduje.