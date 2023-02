ZAKAZANY OWOC odc. 157, 158, 159. Halit robi Kayi wyrzuty, że pomaga Yildiz. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 6.02.23

Zakazany owoc odc. 157. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 157. odcinek serialu Zakazany owoc?

Zakazany owoc odc. 158. Streszczenie

Kaya chce zawieźć Leylę w rodzinne strony, przez co ona panikuje. Na przyjęciu po obrzezaniu Halit Cana zjawia się Ender, wywołując zdumienie Halita i Sahiki. Yildiz zmienia podejście i wręcza Halitowi do podpisania papiery rozwodowe. Kaya sugeruje, by dla dobra sprawy Yildiz wyprowadziła się od Emira. Caner wkręca Ender i zaprasza Yildiz do domu Ender.