ZAKAZANY OWOC odc. 160, 161, 162. Leyla prosi Emira o pomoc. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 21.02.23 an

160. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w poniedziałek 20 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Ender namawia Yildiz, by nie rozchodziła się z Halitem. Sahika obiecuje Yigitowi pomoc w cichym poślubieniu Lili. Ender triumfuje, gdy dowiaduje się o kłamstwach Leyli. Leyla prosi Emira o pomoc, a on sugeruje, by powiedzieć Kayi całą prawdę. Akin namawia Zehrę do stworzenia kanału w Internecie. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc"? Przeczytajcie.