Zakazany owoc odc. 186. Policyjna interwencja. Streszczenie odcinka [28.03.23] redakcja

186. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć we wtorek 28 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Lila coraz bardziej martwi się o Yigita. Z kolei Halit postanawia zadzwonić na policję. Co go do tego skłoniło? Przeczytaj streszczenie 186. odcinka "Zakazanego owocu" i poznaj szczegóły.