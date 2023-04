Zakazany owoc odc. 195, 196, 197, 198. Zerrin podejrzewa Halita o romans. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 3.04. an

Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc".