Zakazany owoc odc. 215. Ślady morderstwa. Streszczenie odcinka [12.05.23]

Zakazany owoc odc. 215. Streszczenie

Ender i Yildiz podejrzewają, że Sahika uśmierciła Nadira. Lila i Zehra postanawiają poszukać pracy. Ender i Caner szukają w domu Nadira śladów morderstwa. Sąsiadka Sitkiego wdzięczy się do Halita.

Kiedy i gdzie oglądać 215. odcinek serialu Zakazany owoc?

215. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w piątek 12 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 214. odcinka

Przyjaciele obiecują Halitowi pomoc. Nadir rezygnuje z małżeństwa z Yildiz. Sąsiadki Sitkiego przychodzą, by poznać rodzinę Halita. Yildiz proponuje, by Zehra i Lila przeniosły się do niej.