Zakazany owoc odc. 225. Halit chce wziąć ślub z Yildiz. Streszczenie odcinka [26.05.23] redakcja

225. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w piątek 26 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Halit wraz z dziećmi przeprowadza się do nowej rezydencji. Mężczyzna ma dla Yildiz nietypową propozycję. Z kolei Ender ma pretensje do Sahiki. O co? Koniecznie przeczytaj streszczenie 225. odcinka "Zakazanego owocu".