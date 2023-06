Zakazany owoc odc. 243. Komornik w domu Halita. Streszczenie odcinka [22.06.23]

Zakazany owoc odc. 243. Streszczenie

Ender odkrywa blef Kerima i przygotowuje konfrontację z Ihsanem. Yigit postanawia lecieć do Ameryki, by porozmawiać z Lilą. Do domu Halita przychodzi komornik w sprawie zapłaty grzywny.

Kiedy i gdzie oglądać 243. odcinek serialu Zakazany owoc?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 242. odcinka

Ze złości na Yigita Lila zamiast do Paryża leci do matki do Ameryki. Yigit jest zrozpaczony. Trwa poważny konflikt między Yildiz i Ender. Mert odzyskuje niweielką część pieniędzy Yildiz, co nie wystarczy na zapłacenie kary. Sahika znów preparuje nagranie rozmowy, tym razem z Yildiz. Zehra zwraca się do Merta z prośbą o pomoc w zainwestowaniu pieniędzy.