Zakazany owoc odc. 244. Yildiz zostaje publicznie upokorzona. Streszczenie odcinka [23.06.23]

Zakazany owoc odc. 244. Streszczenie

Ender wpada do restauracji i w obecności wszystkich wygarnia Yildiz, co o niej myśli. Yildiz wypytuje Halita, dlaczego Erim tak chłodno ją traktuje. Yildiz przynaje się Halitowi do sprzedania sreber, na co on reaguje z anielską cierpliwością. Zachęcona szybkim zyskiem Zehra zachęca Asuman do inwestycji poprzez Merta. Halit zleca Metinowi przygotowanie dowodów, dzięki którym odbierze Yildiz dziecko.