Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] redakcja

248. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w czwartek 29 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu".