Zakazany owoc odc. 259. Skandal w pralni. Streszczenie odcinka [14.07.23]

Zakazany owoc odc. 259. Streszczenie

Yildiz chce, by Aysel przeniosła się do niej, Mert oponuje. Emir pragnie flirtować z klientką pralni, co kończy się skandalem. Asuman i Yildiz usiłują pogodzić Hasana Alego z Cagatayem. Feride nie chce, by Cagatay spotykał się z Yildiz.