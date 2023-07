Zakazany owoc odc. 277. Konieczność sprzedania biżuterii. Streszczenie odcinka [09.08.23] redakcja

277. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w środę 9 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

W holdingu dochodzi do afery. Co stanie się podczas jubileuszu firmy? Tymczasem jedna z kobiet zostaje zmuszona do sprzedaży biżuterii. Co zrobi z pieniędzmi, które otrzyma? Przeczytaj streszczenie 277. odcinka "Zakazanego owocu".