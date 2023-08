Zakazany owoc odc. 282. Kradzież ważnych dokumentów. Streszczenie odcinka [17.08.23]

Zakazany owoc odc. 282. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 282. odcinek serialu Zakazany owoc?

282. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w czwartek 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 281. odcinka

Cansu flirtuje z Mahmutem. Nurgul przenosi się do Yildiz, a następnie do Zehry. Ender i Sahika informują Mahmuta, że Hasan Ali zabił jego ojca. Yildiz dochodzi do porozumienia z Cagatayem.