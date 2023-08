Zakazany owoc odc. 289. Kolejna ciąża Yildiz. Streszczenie odcinka [28.08.23]

Zakazany owoc odc. 289. Streszczenie

Do Zeynep zgłasza się znajoma - piosenkarka rockowa Irem. Na koncercie Hakan zwraca na nią uwagę. Yildiz informuje matkę, że jest w ciąży. Asuman przyjeżdża, by wesprzeć córkę.

Kiedy i gdzie oglądać 289. odcinek serialu Zakazany owoc?

289. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w poniedziałek 28 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 289. odcinka

Hasan Ali robi wszystko, by zachować swoje działania w tajemnicy. Ender próbuje wszystkim udowodnić, że to on jest mordercą Sahiki.