Zakazany owoc odc. 292. Niespodziewany powrót. Streszczenie odcinka [31.08.23] redakcja

292. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć w czwartek 31 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Mert jest zszokowany. Co wywołało jego zdziwienie? Tymczasem nie tylko on ma powody do konsternacji. Jak bliscy zareagują na wieści od Hasana? Przeczytaj streszczenie 292. odcinka "Zakazanego owocu".