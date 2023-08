Zakazany owoc odc. 294. Zdjęcie z pocałunkiem. Streszczenie odcinka [04.09.23]

Zakazany owoc odc. 294. Streszczenie

Feride daje Yildiz taki przepis na ciasto, by wypiek się nie udał. Hasan Ali robi wszystko, aby zniechęcić do siebie Sahikę. Cagatay otrzymuje zdjęcie, na którym Cansu go całuje. Mert odnajduje Zehrę.