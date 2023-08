Zakazany owoc odc. 295. Szantaż i wyłudzenie pieniędzy. Streszczenie odcinka [05.09.23]

Zakazany owoc odc. 295. Streszczenie

Cagatay otrzymuje wiadomość od szantażysty z lokalizacją miejsca spotkania. Okazuje się, że za wszystkim stoi Mert. Mąż Zehry grozi Cagatayowi i chce od niego pieniądze. U Hasana pojawiają się reporterzy chcący zrobić sesję zdjęciową do wywiadu. Mert po raz ostatni kontaktuje się z Zehrą,. Kobieta jest zrozpaczona.

Kiedy i gdzie oglądać 295. odcinek serialu Zakazany owoc?

295. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć we wtorek 5 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 294. odcinka

Feride daje Yildiz taki przepis na ciasto, by wypiek się nie udał. Hasan Ali robi wszystko, aby zniechęcić do siebie Sahikę. Cagatay otrzymuje zdjęcie, na którym Cansu go całuje. Mert odnajduje Zehrę.