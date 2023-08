Zakazany owoc odc. 298. Przyłapanie na zdradzie. Streszczenie odcinka [08.09.23]

"Zakazany owoc" odc. 298. Streszczenie

Sahika bawi się z Halit Canem, by przyzwyczaić się do przebywania z dziećmi. Cagatay aranżuje kłótnię z żoną. Jedzie do hotelu, w którym Yildiz przyłapuje go z Cansu. Prowokacja Hasana Alego przybiera dramatyczny obrót.