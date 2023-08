Zakazany owoc odc. 301. Konflikt z mafią. Streszczenie odcinka [13.09.23]

"Zakazany owoc" odc. 301. Streszczenie

Hasan Ali udziela schronienia synowi przyjaciela, Omerowi, który wszedł w konflikt z mafią. Cansu wyznaje Yildiz, kto sprowadził ją do Stambułu. Sahika aranżuje spotkanie Yildiz z Cagatayem.

Kiedy i gdzie oglądać 301. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

301. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w środę 13 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 300. odcinka

Yildiz przenosi się do domu Hasana Alego. Sahika wykorzystuje Halit Cana, by zbliżyć się do Hasana Alego. Próby pogodzenia Yildiz z Cagatayem kończą się niepowodzeniem.