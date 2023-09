Zakazany owoc odc. 308. Udawany zawał. Streszczenie odcinka [22.09.23]

"Zakazany owoc" odc. 308. Streszczenie

Zszokowany działaniami ojca Cagatay odchodzi z firmy. Hasan Ali chce jednak wzbudzić litość u syna, więc symuluje zawał. Sahika namawia Canera i Emira na wypad do nocnego klubu. Feride nakładania Yildiz, by przyjęła do pracy angielską nianię.