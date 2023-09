Zakazany owoc odc. 309. Cansu chce uwieść Ömera. Streszczenie odcinka [25.09.23]

"Zakazany owoc" odc. 309. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 309. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

309. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w poniedziałek 25 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 308. odcinka

Zszokowany działaniami ojca Cagatay odchodzi z firmy. Hasan Ali chce jednak wzbudzić litość u syna, więc symuluje zawał. Sahika namawia Canera i Emira na wypad do nocnego klubu. Feride nakładania Yildiz, by przyjęła do pracy angielską nianię.