Zakazany owoc odc. 314. Hasan Ali wpada w szał. Streszczenie odcinka [02.10.23] redakcja

314. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w poniedziałek 2 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Hasan Ali jest namawiany przez Ender do zakupu drogocennej rzeczy. Nie jest jednak w pełni świadomy, co kryje się za kupnem. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Zakazanego owocu".