Zakazany owoc odc. 324. Publiczna awantura. Streszczenie odcinka [16.10.23] redakcja

324. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w poniedziałek 16 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Dochodzi do kłótni między Cagatayem a Yildiz. O co poszło? W co nie będzie mogła uwierzyć Ender? Przeczytaj streszczenie 324. odcinka "Zakazanego owocu".