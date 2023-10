Zakazany owoc odc. 326. Nowy lokator u Yilidz.. Streszczenie odcinka [18.10.23] redakcja

326. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w środę 18 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Omer czuje się dziwnie z myślą, że jego ojciec wziął ślub. Tymczasem do Yildiz wprowadza się nowa osoba. Kto to? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 326. odcinka "Zakazanego owocu".