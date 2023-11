Zakazany owoc odc. 347. Caner zostaje porywaczem. Streszczenie odcinka [20.11.23]

"Zakazany owoc" odc. 347. Streszczenie

Caner porywa kota, by wyciągnąć od Aysen informacje. Cagatay bezskutecznie prosi Yildiz o zmniejszenie odszkodowania. Rewelacje, które Ender przedstawia Doganowi, przynoszą negatywny skutek.

Kiedy i gdzie oglądać 347. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

347. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w poniedziałek 20 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 346. odcinka

Yildiz i Emir usiłują odkryć tajemnice z przeszłości Kumru. Podstępem dostają się do szpitala. Caner udaje Włocha, by zbliżyć się do przyjaciółki Arzu. Yildiz dowiaduje się, że Ender nie jest wobec niej lojalna.