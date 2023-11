Zakazany owoc odc. 354. Dogan rozgryza plany Yildiz. Streszczenie odcinka [29.11.23]

NOWE ZŁOTY CHŁOPAK odc. 67. Kazim odkrywa tajemnicę Hattuce. Streszczenie odcinka [30.11]

Kazim przez przypadek znajduje telefon Hattuce. To, co w nim zobaczy, wprawia go w osłupienie. Dlaczego będzie zły? Z kim będzie flirtować Seyran? Przeczytaj...