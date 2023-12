Zakazany owoc odc. 368. Kumru poniża Arzu. Streszczenie odcinka [19.12.23]

"Zakazany owoc" odc. 368. Streszczenie

Sami zleca Arzu kolejną intrygę. Tarik poznaje Yildiz. Cagatay zabiera Halitcana na wieczór do siebie. Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Kumru poniża Arzu.

Kiedy i gdzie oglądać 368. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

368. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć we wtorek 19 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 367. odcinka

Plany Cagataya pogrążają Yildiz w depresji. Dogan wpada w szał, zrywa kontakty z Kumru. Omer znika bez śladu. Dogan namawia Yildiz do powrotu do firmy. Ender dociera do Samiego.