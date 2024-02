Zakazany owoc odc. 409. Caner oświadcza się Gamze. Streszczenie odcinka [19.02.24] redakcja

409. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w poniedziałek 19 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

Asuman chce pomóc Yildiz, która nie może zajść w ciążę. Do kogo uda się po poradę? Kumru przyznaje się do czegoś Doganowi. Co mu zdradzi? Przeczytaj streszczenie 409. odcinka "Zakazanego owocu".