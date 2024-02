Zakazany owoc odc. 410. Handan flirtuje z Feedem. Streszczenie odcinka [20.02.24]

"Zakazany owoc" odc. 410. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 410. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

410. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć we wtorek 20 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 409. odcinka

Asuman udaje się po pomoc do znachorki, by Yildiz szybciej zaszła w ciążę. Sedahi zdradza Cagatayowi dręczącą go tajemnicę. Kumru wyznaje Doganowi, że dostała od Ekina akcje. Caner prosi Gamze o rękę. Cagatay zwalnia Nurgul.