Zakazany owoc odc. 51. Miłosne rozterki. Streszczenie odcinka [07.09.22] redakcja

Zeynep nie do końca wie, którego mężczyznę powinna wybrać. Co podpowie jej Zeriin? Chwilę później do Zeynep przyjeżdża Emir. Czego od niej chce? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka Zakazanego owocu!