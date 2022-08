Zakazany owoc odc. 54. Celowe wzbudzanie zazdrości. Streszczenie odcinka [12.09.22] redakcja

Ender żyje w świadomości, że udało się jej oszukać Halita. Co on na to? Z kolei Lili ma kłopot z samochodem. Kto przybędzie jej z pomocą? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 54. odcinka serialu "Zakazany owoc"!