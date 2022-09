Zakazany owoc odc. 73. Zerrin dostaje zawału. Streszczenie odcinka [07.10.22]

Zakazany owoc odc. 73. Streszczenie

Zeynep chce oficjalnie przyjąć oświadczyny Alihana. Skoro nie było kradzieży biżuterii, Yildiz uprasza Halita, by z powrotem przyjął do pracy Aysel. Alihan przybywa do kawiarni. Gdy Zeynep mówi, że przyjmuje jego oświadczyny, wkracza Ender i oznajmia, że właśnie poślubiła Alihana. Zerrin dostaje zawału.