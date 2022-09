Zakazany owoc odc. 75. Ender mieszka u Alihana. Streszczenie odcinka [11.10.22] redakcja

Ender postanawia wprowadzić się do Alihana. Z kolei Yildiz jest zazdrosna. O co? Co Irem powie Hakanowi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 75. odcinka Zakazanego owocu, aby poznać szczegóły!